Полезная информация о Линкольне
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Местное время в Линкольне
16:4902
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Линкольн
|По-английски
|Lincoln
|Столица региона
|Линкольн является столицей региона
|Население города
|277 348 чел.
|Аэропорт
|Линкольн LNK
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|366 м. от уровня моря
Где находится Линкольн на карте
Линкольн
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