Полезная информация о Ливингстоне
Что нужно знать о Ливингстоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ливингстоне
17:4908
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Ливингстон
|По-английски
|Livingston
|Население города
|27 853 чел.
|Аэропорт
|Mission Field LVM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|98 м. от уровня моря