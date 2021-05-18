Всё о Ливингстоне

Полезная информация о Ливингстоне

Что нужно знать о Ливингстоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ливингстоне
17:4908
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЛивингстон
По-английскиLivingston
Население города27 853 чел.
АэропортMission Field LVM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота98 м. от уровня моря

Где находится Ливингстон на карте