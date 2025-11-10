Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые места Лос-Анджелеса, включая Голливуд и Беверли-Хиллс. Участники смогут взглянуть на роскошные особняки, где живут известные музыканты, актёры и режиссёры.
Также предусмотрены посещения эксклюзивных бутиков и ресторанов, где знаменитости являются частыми гостями.
Экскурсия наполнена интересными историями из жизни звёзд, и возможно, удастся встретить кого-то из них лично
6 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Увидеть дома знаменитостей
- 🌟 Погрузиться в атмосферу Голливуда
- 🏙️ Посетить Беверли-Хиллс
- 🍽️ Узнать, где ужинают звёзды
- 🛍️ Посетить эксклюзивные бутики
- 🎶 Окунуться в мир шоу-бизнеса
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Голливуд
- Беверли-Хиллс
- Аллея Славы
- Театр «Долби»
- Китайский театр Граумана
Описание экскурсии
Лос-Анджелес — это не просто город, это настоящий символ культуры и развлечений. Несмотря на привлекающие внимание пляжи и музеи, сердцем города является Голливуд. Здесь находится множество знаковых мест, включая:
- Аллею Славы
- Площадку перед китайским театром Граумана
- Беверли-Хиллс
- Театр «Долби»
- Голливудские холмы
Здесь проживает значительная часть звезд шоу-бизнеса, и это не случайно. Приглашаю вас погрузиться в мир «селебрити», где можно увидеть:
- Роскошные особняки известных музыкантов, актеров, режиссеров и телеведущих
- Эксклюзивные бутики, где знаменитости являются постоянными клиентами
- Рестораны, где их ждут на ужин
- Клубы, в которых они предпочитают проводить свободное время
Я поделюсь с вами самыми интересными и захватывающими историями из жизни знаменитостей. Может быть, именно вам удастся встретить звезду в этом удивительном городе!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
