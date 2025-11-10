Лос-Анджелес привлекает миллионы туристов своей атмосферой и знаменитостями. Прогулка по Беверли-Хиллз позволит увидеть роскошные особняки звёзд, а посещение Западного Голливуда - прикоснуться к миру кино и музыки. Здесь можно сфотографироваться на фоне знака «HOLLYWOOD» и прогуляться по Аллее Славы. Каждый уголок этого города дышит историей и гламуром, делая его обязательным местом для посещения

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Почему Лос-Анджелес?

Ваш выбор Лос-Анджелеса для отдыха вовсе не случайный. Ведь именно Голливуд стал символом популярности «города ангелов». Фанаты со всех уголков мира стремятся прикоснуться к этому блеску и славе. Здесь живут, работают и отдыхают звёзды кино, музыки и телевидения, а стиль жизни жителей подчинен роскоши. Приглашаю вас в увлекательное путешествие «по следам знаменитостей»!

Город роскоши и блеска

Чтобы ознакомиться с жизнью наших кумиров, мы направимся в Беверли-Хиллз, где прогуляемся вдоль великолепных особняков известных кинозвёзд, богатых бизнесменов и сильных мира сего.

Эти дома, украшенные зелёными садами, выполнены в итальянском или французском стиле.

В этом районе концентрируются лимузины, «Ягуары», «Роллс-Ройсы» и «Ламборджини».

Каждая улица напоминает бульвар, что создаёт особую атмосферу. Непременно сделайте фото на фоне особняка Брюса Уиллиса или виллы Дженнифер Энистон, а также загляните к отелю «Беверли Уилшер», известному по фильму «Красотка».

Затем мы отправимся по прославленной улице Родео Драйв с её дорогими бутиками и завершимо нашу экскурсию на бульваре Сансет Стрип, центре гламурной тусовки.

«Звёздное» место

Следующий этап нашего путешествия — Западный Голливуд, где наши кумира работают и радуют поклонников своим появлением.

Здесь находятся знаменитые студии, театр «Dolby», где вручаются статуэтки «Оскар», и Аллея Славы, протянувшаяся на 15 кварталов.

У вас будет возможность сфотографироваться с «звёздами» и прикоснуться к отпечаткам рук и ног в «Китайском театре Граумана».

Знаменитый Hollywood

Путешествие продолжается, и мы не можем обойтись без фото на фоне знака «HOLLYWOOD». Для этого мы поднимемся на обзорную площадку Гриффит парка, откуда открывается потрясающий вид на город.

Центр города

Немного изменим маршрут и заглянем в Даунтаун, сердцевину Лос-Анджелеса. Здесь вы увидите величественные небоскрёбы и узнаете, как масштабен и разнообразен этот город.

На последних этажах зданий вас ждут обзорные площадки и аттракционы.

Кафе и рестораны предложат потрясающий вид на отражения в зеркалах бизнес-центров.

Набережная Санта-Моники

В завершение программы нас ожидает прогулка вдоль набережной Санта-Моники, где царит уютная атмосфера.

Здесь можете встретить знаменитостей, наслаждающихся свежим морским воздухом.

На пирсе располагается развлекательный парк с колесом обозрения.

После шумного города вы сможете расслабиться и вспомнить все замечательные моменты нашего приключения!