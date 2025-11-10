Мои заказы

Лос-Анджелес - по следам знаменитостей

Откройте для себя мир роскоши и славы в Лос-Анджелесе. Посетите знаменитые места, где живут и работают ваши кумиры. Незабываемое путешествие ждёт вас
Лос-Анджелес привлекает миллионы туристов своей атмосферой и знаменитостями.

Прогулка по Беверли-Хиллз позволит увидеть роскошные особняки звёзд, а посещение Западного Голливуда - прикоснуться к миру кино и музыки. Здесь можно сфотографироваться на фоне знака «HOLLYWOOD» и прогуляться по Аллее Славы. Каждый уголок этого города дышит историей и гламуром, делая его обязательным местом для посещения

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Прикоснуться к миру знаменитостей
  • 🏡 Увидеть роскошные особняки
  • 🎬 Посетить знаменитые киностудии
  • 📸 Сделать фото на фоне знака ’HOLLYWOOD’
  • 🎶 Ощутить атмосферу гламура и музыки
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Беверли-Хиллз
  • Аллея Славы
  • Голливудский знак
  • Театр Dolby
  • Китайский театр Граумана

Описание экскурсии

Почему Лос-Анджелес?

Ваш выбор Лос-Анджелеса для отдыха вовсе не случайный. Ведь именно Голливуд стал символом популярности «города ангелов». Фанаты со всех уголков мира стремятся прикоснуться к этому блеску и славе. Здесь живут, работают и отдыхают звёзды кино, музыки и телевидения, а стиль жизни жителей подчинен роскоши. Приглашаю вас в увлекательное путешествие «по следам знаменитостей»!

Город роскоши и блеска

Чтобы ознакомиться с жизнью наших кумиров, мы направимся в Беверли-Хиллз, где прогуляемся вдоль великолепных особняков известных кинозвёзд, богатых бизнесменов и сильных мира сего.

  • Эти дома, украшенные зелёными садами, выполнены в итальянском или французском стиле.
  • В этом районе концентрируются лимузины, «Ягуары», «Роллс-Ройсы» и «Ламборджини».

Каждая улица напоминает бульвар, что создаёт особую атмосферу. Непременно сделайте фото на фоне особняка Брюса Уиллиса или виллы Дженнифер Энистон, а также загляните к отелю «Беверли Уилшер», известному по фильму «Красотка».

Затем мы отправимся по прославленной улице Родео Драйв с её дорогими бутиками и завершимо нашу экскурсию на бульваре Сансет Стрип, центре гламурной тусовки.

«Звёздное» место

Следующий этап нашего путешествия — Западный Голливуд, где наши кумира работают и радуют поклонников своим появлением.

  • Здесь находятся знаменитые студии, театр «Dolby», где вручаются статуэтки «Оскар», и Аллея Славы, протянувшаяся на 15 кварталов.
  • У вас будет возможность сфотографироваться с «звёздами» и прикоснуться к отпечаткам рук и ног в «Китайском театре Граумана».

Знаменитый Hollywood

Путешествие продолжается, и мы не можем обойтись без фото на фоне знака «HOLLYWOOD». Для этого мы поднимемся на обзорную площадку Гриффит парка, откуда открывается потрясающий вид на город.

Центр города

Немного изменим маршрут и заглянем в Даунтаун, сердцевину Лос-Анджелеса. Здесь вы увидите величественные небоскрёбы и узнаете, как масштабен и разнообразен этот город.

  • На последних этажах зданий вас ждут обзорные площадки и аттракционы.
  • Кафе и рестораны предложат потрясающий вид на отражения в зеркалах бизнес-центров.

Набережная Санта-Моники

В завершение программы нас ожидает прогулка вдоль набережной Санта-Моники, где царит уютная атмосфера.

  • Здесь можете встретить знаменитостей, наслаждающихся свежим морским воздухом.
  • На пирсе располагается развлекательный парк с колесом обозрения.

После шумного города вы сможете расслабиться и вспомнить все замечательные моменты нашего приключения!

Ежедневно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Беверли-Хиллз
  • Западный Голливуд
  • Даунтаун
  • Санта-Моника
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

