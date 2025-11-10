Прогулка по Беверли-Хиллз позволит увидеть роскошные особняки звёзд, а посещение Западного Голливуда - прикоснуться к миру кино и музыки. Здесь можно сфотографироваться на фоне знака «HOLLYWOOD» и прогуляться по Аллее Славы. Каждый уголок этого города дышит историей и гламуром, делая его обязательным местом для посещения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Прикоснуться к миру знаменитостей
- 🏡 Увидеть роскошные особняки
- 🎬 Посетить знаменитые киностудии
- 📸 Сделать фото на фоне знака ’HOLLYWOOD’
- 🎶 Ощутить атмосферу гламура и музыки
Что можно увидеть
- Беверли-Хиллз
- Аллея Славы
- Голливудский знак
- Театр Dolby
- Китайский театр Граумана
Описание экскурсии
Почему Лос-Анджелес?
Ваш выбор Лос-Анджелеса для отдыха вовсе не случайный. Ведь именно Голливуд стал символом популярности «города ангелов». Фанаты со всех уголков мира стремятся прикоснуться к этому блеску и славе. Здесь живут, работают и отдыхают звёзды кино, музыки и телевидения, а стиль жизни жителей подчинен роскоши. Приглашаю вас в увлекательное путешествие «по следам знаменитостей»!
Город роскоши и блеска
Чтобы ознакомиться с жизнью наших кумиров, мы направимся в Беверли-Хиллз, где прогуляемся вдоль великолепных особняков известных кинозвёзд, богатых бизнесменов и сильных мира сего.
- Эти дома, украшенные зелёными садами, выполнены в итальянском или французском стиле.
- В этом районе концентрируются лимузины, «Ягуары», «Роллс-Ройсы» и «Ламборджини».
Каждая улица напоминает бульвар, что создаёт особую атмосферу. Непременно сделайте фото на фоне особняка Брюса Уиллиса или виллы Дженнифер Энистон, а также загляните к отелю «Беверли Уилшер», известному по фильму «Красотка».
Затем мы отправимся по прославленной улице Родео Драйв с её дорогими бутиками и завершимо нашу экскурсию на бульваре Сансет Стрип, центре гламурной тусовки.
«Звёздное» место
Следующий этап нашего путешествия — Западный Голливуд, где наши кумира работают и радуют поклонников своим появлением.
- Здесь находятся знаменитые студии, театр «Dolby», где вручаются статуэтки «Оскар», и Аллея Славы, протянувшаяся на 15 кварталов.
- У вас будет возможность сфотографироваться с «звёздами» и прикоснуться к отпечаткам рук и ног в «Китайском театре Граумана».
Знаменитый Hollywood
Путешествие продолжается, и мы не можем обойтись без фото на фоне знака «HOLLYWOOD». Для этого мы поднимемся на обзорную площадку Гриффит парка, откуда открывается потрясающий вид на город.
Центр города
Немного изменим маршрут и заглянем в Даунтаун, сердцевину Лос-Анджелеса. Здесь вы увидите величественные небоскрёбы и узнаете, как масштабен и разнообразен этот город.
- На последних этажах зданий вас ждут обзорные площадки и аттракционы.
- Кафе и рестораны предложат потрясающий вид на отражения в зеркалах бизнес-центров.
Набережная Санта-Моники
В завершение программы нас ожидает прогулка вдоль набережной Санта-Моники, где царит уютная атмосфера.
- Здесь можете встретить знаменитостей, наслаждающихся свежим морским воздухом.
- На пирсе располагается развлекательный парк с колесом обозрения.
После шумного города вы сможете расслабиться и вспомнить все замечательные моменты нашего приключения!
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беверли-Хиллз
- Западный Голливуд
- Даунтаун
- Санта-Моника
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки