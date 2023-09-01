Эта экскурсия специально разработана для любителей природы, пляжей и непревзойденных океанских видов. Знаменитый Малибу и живописная Санта-Моника Сначала Вы окажетесь в Малибу, известном нам большим количеством домов знаменитостей: Пирс Броснан, Ричард Гир, Джулия Робертс, Денни-Де Вито, Том Хэнкс и др. Затем Вы попадете в Пэлисэйдс Парк — престижный и очень красивый район, расположившийся на берегу Тихого океана. Великолепные пляжи и парки — одна из его особенностей. Там мы посетим уникальное место под названием «Парк 5-ти религий».

Санта-Моника — жемчужина тихоокеанского побережья также оставит незабываемые впечатления не только своими видами и живописными пляжами, но и прогулкой по Променаду — самой любимой горожанами пешеходной улице с фонтанами, уличными музыкантами, множеством открытых кафе и фирменных магазинов. Итальянский флёр и белоснежые лодки В городке Венис Бич, задуманном как подобие итальянской Венеции, Вы насладитесь видом современной яркой архитектуры особняков. Экскурсия закончится в районе Марина Дел Рэй, среди прекрасных пейзажей которого есть одна особенность: здесь находится самая большая в мире стоянка для малых судов, имеющая более 6000 причалов. Огромное количество белоснежных лодок, пришвартованных в бухте Марины Дель Рей, делает этот город чрезвычайно романтичным.