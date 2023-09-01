Прогулка по Променаду Санта-Моники: самая любимая пешеходная улица Лос-Анджелеса
Мы отправлемся в прогулку по побережью Города Ангелов.
Увидим известный многим Малибу, где находятся дома звезд шоу-бизнеса и уникальный «Парк пяти религий», прогуляемся по Променаду Санта-Моники с его магазинами, кафе и фонтанами.
Остановимся в Венис Бич, чтобы полюбоваться его колоритной, навеянной итальнской Венецией, архитектурой, и насладимся сотней белоснежных лодок в крупнейшей во всем мире стоянке в Марина Дель Рэй.
Увидим известный многим Малибу, где находятся дома звезд шоу-бизнеса и уникальный «Парк пяти религий», прогуляемся по Променаду Санта-Моники с его магазинами, кафе и фонтанами.
Остановимся в Венис Бич, чтобы полюбоваться его колоритной, навеянной итальнской Венецией, архитектурой, и насладимся сотней белоснежных лодок в крупнейшей во всем мире стоянке в Марина Дель Рэй.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Малибу
- Пэлисэйдс Парк
- Санта-Моника
- Венис Бич
- Марина Дел Рэй
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эта экскурсия специально разработана для любителей природы, пляжей и непревзойденных океанских видов. Знаменитый Малибу и живописная Санта-Моника Сначала Вы окажетесь в Малибу, известном нам большим количеством домов знаменитостей: Пирс Броснан, Ричард Гир, Джулия Робертс, Денни-Де Вито, Том Хэнкс и др. Затем Вы попадете в Пэлисэйдс Парк — престижный и очень красивый район, расположившийся на берегу Тихого океана. Великолепные пляжи и парки — одна из его особенностей. Там мы посетим уникальное место под названием «Парк 5-ти религий».
Санта-Моника — жемчужина тихоокеанского побережья также оставит незабываемые впечатления не только своими видами и живописными пляжами, но и прогулкой по Променаду — самой любимой горожанами пешеходной улице с фонтанами, уличными музыкантами, множеством открытых кафе и фирменных магазинов. Итальянский флёр и белоснежые лодки В городке Венис Бич, задуманном как подобие итальянской Венеции, Вы насладитесь видом современной яркой архитектуры особняков. Экскурсия закончится в районе Марина Дел Рэй, среди прекрасных пейзажей которого есть одна особенность: здесь находится самая большая в мире стоянка для малых судов, имеющая более 6000 причалов. Огромное количество белоснежных лодок, пришвартованных в бухте Марины Дель Рей, делает этот город чрезвычайно романтичным.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Место встречи определяется с гидом по договоренности. Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации (Есть Вайбер и WhatsApp)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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