Побережье Лос-Анджелеса

Прогулка по Променаду Санта-Моники: самая любимая пешеходная улица Лос-Анджелеса

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Мы отправлемся в прогулку по побережью Города Ангелов.

Увидим известный многим Малибу, где находятся дома звезд шоу-бизнеса и уникальный «Парк пяти религий», прогуляемся по Променаду Санта-Моники с его магазинами, кафе и фонтанами.

Остановимся в Венис Бич, чтобы полюбоваться его колоритной, навеянной итальнской Венецией, архитектурой, и насладимся сотней белоснежных лодок в крупнейшей во всем мире стоянке в Марина Дель Рэй.
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
Побережье Лос-Анджелеса
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Что вас ожидает:

  • Малибу
  • Пэлисэйдс Парк
  • Санта-Моника
  • Венис Бич
  • Марина Дел Рэй
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта экскурсия специально разработана для любителей природы, пляжей и непревзойденных океанских видов. Знаменитый Малибу и живописная Санта-Моника Сначала Вы окажетесь в Малибу, известном нам большим количеством домов знаменитостей: Пирс Броснан, Ричард Гир, Джулия Робертс, Денни-Де Вито, Том Хэнкс и др. Затем Вы попадете в Пэлисэйдс Парк — престижный и очень красивый район, расположившийся на берегу Тихого океана. Великолепные пляжи и парки — одна из его особенностей. Там мы посетим уникальное место под названием «Парк 5-ти религий».
Санта-Моника — жемчужина тихоокеанского побережья также оставит незабываемые впечатления не только своими видами и живописными пляжами, но и прогулкой по Променаду — самой любимой горожанами пешеходной улице с фонтанами, уличными музыкантами, множеством открытых кафе и фирменных магазинов. Итальянский флёр и белоснежые лодки В городке Венис Бич, задуманном как подобие итальянской Венеции, Вы насладитесь видом современной яркой архитектуры особняков. Экскурсия закончится в районе Марина Дел Рэй, среди прекрасных пейзажей которого есть одна особенность: здесь находится самая большая в мире стоянка для малых судов, имеющая более 6000 причалов. Огромное количество белоснежных лодок, пришвартованных в бухте Марины Дель Рей, делает этот город чрезвычайно романтичным.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Место встречи определяется с гидом по договоренности. Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации (Есть Вайбер и WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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