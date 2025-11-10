Мои заказы

Национальные парки Секвойя и Йосемити

Вас! За эти два дня вне цивилизации мы познакомимся с удивительной красоты национальными парками Йосемити и Секвойя.

Первый наверняка Вам известен своими водопадами, величественными скальными образованиями и богатой флорой и фауной, а второй — исполинскими деревьями секвойями. Вы увезете с собой массу незабываемых впечатлений!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание тура

```

Введение в мир природы

Эти два дня вне цивилизации подарят вам невероятные впечатления в потрясающих национальных парках — Йосемити и Секвойя. Каждый из них обладает уникальными природными красотами и захватывающими видами.

День 1: Лос-Анджелес — Секвойя — Фресно

Мы начинаем наше путешествие с национального парка Секвойя. Эти исполинские деревья, известные как секвойи, имеют удивительную историю, уходящую корнями еще в Юрский период. Они когда-то занимали большую часть планеты, но сегодня сохранились лишь в Калифорнии и Южном Орегоне, где туманы Тихого океана создают идеальные условия для их жизни.

В этом парке находится пять из десяти самых больших деревьев по объему древесины в мире, включая знаменитую секвойю Генерала Шермана, чье гигантское дерево весит почти 3000 тонн! Это действительно магическое место, которое невозможно не запомнить.

День 2: Фресно — Йосемити — Сан-Франциско

На второй день наш путь лежит в национальный парк Йосемити. Здесь перед нами раскроются величественные монолиты Half Dome и El Capitan, которые обрамляют продолжающиеся горные реки и зеркальные озера. Не пропустите знаменитые водопады, которые падают с высоты 300 метров и наполняют долину своей красотой и мощью.

После насыщенного дня в Йосемити, мы отправимся в Сан-Франциско, где вы сможете насладиться атмосферой этого удивительного города.

Дополнительная информация

Для желающих есть возможность возврата в Лос-Анджелес за дополнительную плату.

Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки, отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

