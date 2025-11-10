Вас! За эти два дня вне цивилизации мы познакомимся с удивительной красоты национальными парками Йосемити и Секвойя. Первый наверняка Вам известен своими водопадами, величественными скальными образованиями и богатой флорой и фауной, а второй — исполинскими деревьями секвойями. Вы увезете с собой массу незабываемых впечатлений!

Описание тура

Введение в мир природы

Эти два дня вне цивилизации подарят вам невероятные впечатления в потрясающих национальных парках — Йосемити и Секвойя. Каждый из них обладает уникальными природными красотами и захватывающими видами.

День 1: Лос-Анджелес — Секвойя — Фресно

Мы начинаем наше путешествие с национального парка Секвойя. Эти исполинские деревья, известные как секвойи, имеют удивительную историю, уходящую корнями еще в Юрский период. Они когда-то занимали большую часть планеты, но сегодня сохранились лишь в Калифорнии и Южном Орегоне, где туманы Тихого океана создают идеальные условия для их жизни.

В этом парке находится пять из десяти самых больших деревьев по объему древесины в мире, включая знаменитую секвойю Генерала Шермана, чье гигантское дерево весит почти 3000 тонн! Это действительно магическое место, которое невозможно не запомнить.

День 2: Фресно — Йосемити — Сан-Франциско

На второй день наш путь лежит в национальный парк Йосемити. Здесь перед нами раскроются величественные монолиты Half Dome и El Capitan, которые обрамляют продолжающиеся горные реки и зеркальные озера. Не пропустите знаменитые водопады, которые падают с высоты 300 метров и наполняют долину своей красотой и мощью.

После насыщенного дня в Йосемити, мы отправимся в Сан-Франциско, где вы сможете насладиться атмосферой этого удивительного города.

Дополнительная информация

Для желающих есть возможность возврата в Лос-Анджелес за дополнительную плату.