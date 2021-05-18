Всё о Лос-Баньосе

Полезная информация о Лос-Баньосе

Что нужно знать о Лос-Баньосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лос-Баньосе
14:4914
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЛос-Баньос
По-английскиLos Banos
Население города37 457 чел.
АэропортLos Banos LSN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Лос-Баньос на карте