Полезная информация о Лос-Баньосе
Что нужно знать о Лос-Баньосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лос-Баньосе
14:4914
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Лос-Баньос
|По-английски
|Los Banos
|Население города
|37 457 чел.
|Аэропорт
|Los Banos LSN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря