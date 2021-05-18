Полезная информация о Мадисоне
Что нужно знать о Мадисоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мадисоне
14:5942
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Мадисон
|По-английски
|Madison
|Столица региона
|Мадисон является столицей региона
|Население города
|248 951 чел.
|Аэропорт
|Griswold MPE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|272 м. от уровня моря