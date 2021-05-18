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Полезная информация о Ниагара-Фолс

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Местное время в Ниагара-Фолс
17:5007
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаНиагара-Фолс
По-английскиNiagara Falls
Население города48 916 чел.
АэропортНиагара-Фоллс IAG
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота187 м. от уровня моря

Где находится Ниагара-Фолс на карте

Ниагара-Фолс фото города
Ниагара-Фолс

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