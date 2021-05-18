Полезная информация о Ниагара-Фолс
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Местное время в Ниагара-Фолс
17:5007
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Ниагара-Фолс
|По-английски
|Niagara Falls
|Население города
|48 916 чел.
|Аэропорт
|Ниагара-Фоллс IAG
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|187 м. от уровня моря
Где находится Ниагара-Фолс на карте
Ниагара-Фолс