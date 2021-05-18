Всё о Нью-Бедфорде

Полезная информация о Нью-Бедфорде

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Местное время в Нью-Бедфорде
14:5358
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаНью-Бедфорд
По-английскиNew Bedford
Население города94 958 чел.
АэропортНью-Бедфорд EWB
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Нью-Бедфорд на карте

Нью-Бедфорд фото города
Нью-Бедфорд

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