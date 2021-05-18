Полезная информация о Нью-Бедфорде
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Местное время в Нью-Бедфорде
14:5358
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Нью-Бедфорд
|По-английски
|New Bedford
|Население города
|94 958 чел.
|Аэропорт
|Нью-Бедфорд EWB
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Нью-Бедфорд на карте
Нью-Бедфорд