Полезная информация о Нью-Хейвене
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Местное время в Нью-Хейвене
14:5404
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Нью-Хейвен
|По-английски
|New Haven
|Население города
|130 322 чел.
|Аэропорт
|Туид-Нью-Хейвен HVN
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Нью-Хейвен на карте
Нью-Хейвен