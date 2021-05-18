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Полезная информация о Нью-Хейвене

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Местное время в Нью-Хейвене
14:5404
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаНью-Хейвен
По-английскиNew Haven
Население города130 322 чел.
АэропортТуид-Нью-Хейвен HVN
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота20 м. от уровня моря

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