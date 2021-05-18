Полезная информация о Ньюберге
Что нужно знать о Ньюберге: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Ньюбург Стюарт, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ньюберге
17:5031
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Ньюберг
|По-английски
|Newburgh
|Население города
|28 290 чел.
|Аэропорт
|Ньюбург Стюарт SWF
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря
Где находится Ньюберг на карте
Ньюберг