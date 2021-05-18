Всё о Ньюберге

Полезная информация о Ньюберге

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Местное время в Ньюберге
17:5031
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаНьюберг
По-английскиNewburgh
Население города28 290 чел.
АэропортНьюбург Стюарт SWF
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота46 м. от уровня моря

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