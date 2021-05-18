Полезная информация об Огасте
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Местное время в Огасте
14:5416
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Огаста
|По-английски
|Augusta
|Столица региона
|Огаста является столицей региона
|Население города
|18 471 чел.
|Аэропорты
|Буш-Филд AGS, Daniel Field DNL
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|36 м. от уровня моря
Где находится Огаста на карте
Огаста
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