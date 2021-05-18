Всё об Огасте

Полезная информация об Огасте

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Местное время в Огасте
14:5416
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОгаста
По-английскиAugusta
Столица регионаОгаста является столицей региона
Население города18 471 чел.
АэропортыБуш-Филд AGS, Daniel Field DNL
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота36 м. от уровня моря

Где находится Огаста на карте

Огаста фото города
Огаста

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