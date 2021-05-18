Всё об Оклахоме Сити

Полезная информация об Оклахоме Сити

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Местное время в Оклахоме Сити
13:5422
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОклахома Сити
По-английскиOklahoma City
Столица регионаОклахома Сити является столицей региона
Население города631 346 чел.
АэропортыDowntown Airpark DWN, Wiley Post PWA, Вилл-Роджерс OKC
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота395 м. от уровня моря

Где находится Оклахома Сити на карте

Оклахома Сити фото города
Оклахома Сити

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