Полезная информация об Оклахоме Сити
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Местное время в Оклахоме Сити
13:5422
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Оклахома Сити
|По-английски
|Oklahoma City
|Столица региона
|Оклахома Сити является столицей региона
|Население города
|631 346 чел.
|Аэропорты
|Downtown Airpark DWN, Wiley Post PWA, Вилл-Роджерс OKC
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|395 м. от уровня моря
Где находится Оклахома Сити на карте
Оклахома Сити