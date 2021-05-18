Полезная информация об Онтарио
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Местное время в Онтарио
11:5440
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Онтарио
|По-английски
|Ontario
|Население города
|171 214 чел.
|Аэропорт
|Ontario Municipal Airport ONO
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|307 м. от уровня моря
Где находится Онтарио на карте
Онтарио