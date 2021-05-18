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Полезная информация об Онтарио

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Местное время в Онтарио
11:5440
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОнтарио
По-английскиOntario
Население города171 214 чел.
АэропортOntario Municipal Airport ONO
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота307 м. от уровня моря

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