Всё об Остине

Полезная информация об Остине

Что нужно знать об Остине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Остине
13:5446
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОстин
По-английскиAustin
Столица регионаОстин является столицей региона
Население города931 830 чел.
АэропортAustin ASQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота165 м. от уровня моря

Где находится Остин на карте