Всё о Пало Альто

Полезная информация о Пало Альто

Что нужно знать о Пало Альто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пало Альто
14:5056
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаПало Альто
По-английскиPalo Alto
Население города66 853 чел.
АэропортПало Альто PAO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Пало Альто на карте