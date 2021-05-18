Полезная информация о Пало Альто
Что нужно знать о Пало Альто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пало Альто
14:5056
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Пало Альто
|По-английски
|Palo Alto
|Население города
|66 853 чел.
|Аэропорт
|Пало Альто PAO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря