Полезная информация о Портсмуте
Что нужно знать о Портсмуте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Портсмуте
14:5515
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Портсмут
|По-английски
|Portsmouth
|Население города
|21 530 чел.
|Аэропорт
|Greater Portsmouth Regional PMH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря