Всё о Портсмуте

Полезная информация о Портсмуте

Что нужно знать о Портсмуте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Портсмуте
14:5515
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаПортсмут
По-английскиPortsmouth
Население города21 530 чел.
АэропортGreater Portsmouth Regional PMH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Портсмут на карте