Полезная информация о Провиденсе
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Местное время в Провиденсе
14:5527
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Провиденс
|По-английски
|Providence
|Столица региона
|Провиденс является столицей региона
|Население города
|179 207 чел.
|Аэропорт
|Провиденс PVD
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|-17 м. от уровня моря
Где находится Провиденс на карте
Провиденс
Когда лучше лететь в Провиденс