Полезная информация о Рединге
Что нужно знать о Рединге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рединге
16:0029
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Рединг
|По-английски
|Reading
|Население города
|24 747 чел.
|Аэропорт
|Municipalcipal/Spaatz Field RDG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря