Всё о Рединге

Полезная информация о Рединге

Что нужно знать о Рединге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рединге
16:0029
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаРединг
По-английскиReading
Население города24 747 чел.
АэропортMunicipalcipal/Spaatz Field RDG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Рединг на карте