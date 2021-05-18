Всё о Рочестере

Полезная информация о Рочестере

Что нужно знать о Рочестере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рочестере
17:5138
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаРочестер
По-английскиRochester
Население города30 038 чел.
АэропортFulton County RCR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота73 м. от уровня моря

Где находится Рочестер на карте