Полезная информация о Рочестере
Что нужно знать о Рочестере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рочестере
17:5138
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Рочестер
|По-английски
|Rochester
|Население города
|30 038 чел.
|Аэропорт
|Fulton County RCR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|73 м. от уровня моря