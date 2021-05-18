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Полезная информация о Рок-Спрингс

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Местное время в Рок-Спрингс
12:5551
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаРок-Спрингс
По-английскиRock Springs
Население города23 962 чел.
АэропортРок-Спрингс RKS
Часовой поясAmerica/Denver
Средняя высота1 954 м. от уровня моря

Где находится Рок-Спрингс на карте

Рок-Спрингс фото города
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