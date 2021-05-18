Полезная информация о Рок-Спрингс
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Местное время в Рок-Спрингс
12:5551
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Рок-Спрингс
|По-английски
|Rock Springs
|Население города
|23 962 чел.
|Аэропорт
|Рок-Спрингс RKS
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 954 м. от уровня моря
Где находится Рок-Спрингс на карте
Рок-Спрингс