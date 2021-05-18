Полезная информация о Роли
Что нужно знать о Роли: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Роли, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Роли
14:5557
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Роли
|По-английски
|Raleigh
|Столица региона
|Роли является столицей региона
|Население города
|451 066 чел.
|Аэропорт
|Роли RDU
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|99 м. от уровня моря
Где находится Роли на карте
Роли
Когда лучше лететь в Роли