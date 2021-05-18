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Полезная информация о Роли

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Местное время в Роли
14:5557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаРоли
По-английскиRaleigh
Столица регионаРоли является столицей региона
Население города451 066 чел.
АэропортРоли RDU
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота99 м. от уровня моря

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Роли

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