Всё о Сан-Фернандо

Полезная информация о Сан-Фернандо

Что нужно знать о Сан-Фернандо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Фернандо
11:5603
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСан-Фернандо
По-английскиSan Fernando
Население города24 931 чел.
АэропортСан Фернандо SFR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота327 м. от уровня моря

Где находится Сан-Фернандо на карте