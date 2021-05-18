Полезная информация о Санта-Фе
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Местное время в Санта-Фе
15:5214
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Санта-Фе
|По-английски
|Santa Fe
|Столица региона
|Санта-Фе является столицей региона
|Население города
|84 099 чел.
|Аэропорт
|Санта Фе SAF
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|2 137 м. от уровня моря
Где находится Санта-Фе на карте
Санта-Фе
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