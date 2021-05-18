Полезная информация о Санта-Марии
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Местное время в Санта-Марии
14:5219
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Санта-Мария
|По-английски
|Santa Maria
|Население города
|105 093 чел.
|Аэропорт
|Санта-Мария SMX
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|68 м. от уровня моря
Где находится Санта-Мария на карте
Санта-Мария