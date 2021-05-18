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Полезная информация о Санта-Марии

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Местное время в Санта-Марии
14:5219
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСанта-Мария
По-английскиSanta Maria
Население города105 093 чел.
АэропортСанта-Мария SMX
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота68 м. от уровня моря

Где находится Санта-Мария на карте

Санта-Мария фото города
Санта-Мария

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