Полезная информация о Санта-Монике
Что нужно знать о Санта-Монике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Монике
11:5609
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Санта-Моника
|По-английски
|Santa Monica
|Население города
|93 220 чел.
|Аэропорт
|Санта Моника SMO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря