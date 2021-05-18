Всё о Санта-Монике

Полезная информация о Санта-Монике

Что нужно знать о Санта-Монике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Монике
11:5609
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСанта-Моника
По-английскиSanta Monica
Население города93 220 чел.
АэропортСанта Моника SMO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота37 м. от уровня моря

Где находится Санта-Моника на карте