Всё о Санта-Пауле

Полезная информация о Санта-Пауле

Что нужно знать о Санта-Пауле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Пауле
13:0056
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСанта-Паула
По-английскиSanta Paula
Население города30 546 чел.
АэропортOxnard SZP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Санта-Паула на карте