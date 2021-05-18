Полезная информация о Санта-Пауле
Что нужно знать о Санта-Пауле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Пауле
13:0056
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Санта-Паула
|По-английски
|Santa Paula
|Население города
|30 546 чел.
|Аэропорт
|Oxnard SZP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|87 м. от уровня моря