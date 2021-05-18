Всё о Шампейн

Полезная информация о Шампейн

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Местное время в Шампейн
16:5237
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаШампейн
По-английскиChampaign
Население города86 096 чел.
АэропортВиллард-Университи CMI
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота228 м. от уровня моря

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