Полезная информация о Шампейн
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Местное время в Шампейн
16:5237
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Шампейн
|По-английски
|Champaign
|Население города
|86 096 чел.
|Аэропорт
|Виллард-Университи CMI
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|228 м. от уровня моря
Где находится Шампейн на карте
Шампейн