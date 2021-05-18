Полезная информация о Сидар-Сити
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Местное время в Сидар-Сити
12:5632
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Сидар-Сити
|По-английски
|Cedar City
|Население города
|30 184 чел.
|Аэропорт
|Седар-Сити CDC
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 784 м. от уровня моря
Где находится Сидар-Сити на карте
Сидар-Сити