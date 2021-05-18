Полезная информация о Сьерра-Висте
Что нужно знать о Сьерра-Висте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьерра-Висте
14:5249
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Сьерра-Виста
|По-английски
|Sierra Vista
|Население города
|43 355 чел.
|Аэропорт
|Municipal FHU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Phoenix
|Средняя высота
|1 416 м. от уровня моря