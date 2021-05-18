Всё о Солт-Лейк-Сити

Полезная информация о Солт-Лейк-Сити

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Местное время в Солт-Лейк-Сити
15:5301
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСолт-Лейк-Сити
По-английскиSalt Lake City
Столица регионаСолт-Лейк-Сити является столицей региона
Население города192 672 чел.
АэропортСолт-Лейк-Сити SLC
Часовой поясAmerica/Denver
Средняя высота1 311 м. от уровня моря

Где находится Солт-Лейк-Сити на карте

Солт-Лейк-Сити фото города
Солт-Лейк-Сити

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