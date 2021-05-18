Полезная информация о Солт-Лейк-Сити
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Местное время в Солт-Лейк-Сити
15:5301
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Солт-Лейк-Сити
|По-английски
|Salt Lake City
|Столица региона
|Солт-Лейк-Сити является столицей региона
|Население города
|192 672 чел.
|Аэропорт
|Солт-Лейк-Сити SLC
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 311 м. от уровня моря
Где находится Солт-Лейк-Сити на карте
Солт-Лейк-Сити