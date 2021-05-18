Всё о Спрингдейле

Полезная информация о Спрингдейле

Что нужно знать о Спрингдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Спрингдейле
15:0116
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСпрингдейл
По-английскиSpringdale
Население города77 859 чел.
АэропортSpringdale Municipal SPZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота406 м. от уровня моря

Где находится Спрингдейл на карте