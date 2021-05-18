Полезная информация о Спрингдейле
Что нужно знать о Спрингдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Спрингдейле
15:0116
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Спрингдейл
|По-английски
|Springdale
|Население города
|77 859 чел.
|Аэропорт
|Springdale Municipal SPZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|406 м. от уровня моря