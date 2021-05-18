Всё о Спрингфилде

Полезная информация о Спрингфилде

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Местное время в Спрингфилде
17:5315
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСпрингфилд
По-английскиSpringfield
Столица регионаСпрингфилд является столицей региона
Население города154 341 чел.
АэропортКапитал SPI
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота49 м. от уровня моря

Где находится Спрингфилд на карте

Спрингфилд фото города
Спрингфилд

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