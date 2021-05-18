Полезная информация о Спрингфилде
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Местное время в Спрингфилде
17:5315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Спрингфилд
|По-английски
|Springfield
|Столица региона
|Спрингфилд является столицей региона
|Население города
|154 341 чел.
|Аэропорт
|Капитал SPI
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|49 м. от уровня моря
Где находится Спрингфилд на карте
Спрингфилд
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