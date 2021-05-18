Всё о Трентоне

Полезная информация о Трентоне

Что нужно знать о Трентоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Трентоне
14:5650
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаТрентон
По-английскиTrenton
Столица регионаТрентон является столицей региона
Население города84 225 чел.
АэропортMemorial TRX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Трентон на карте