Полезная информация об Уилкс-Барре
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Местное время в Уилкс-Барре
14:5656
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Уилкс-Барре
|По-английски
|Wilkes-Barre
|Население города
|40 780 чел.
|Аэропорты
|Скрант-Уилкс AVP, Wilkes-Barre/Wyoming Valley WBW
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|172 м. от уровня моря
Где находится Уилкс-Барре на карте
Уилкс-Барре