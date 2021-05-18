Всё об Уилкс-Барре

Полезная информация об Уилкс-Барре

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Местное время в Уилкс-Барре
14:5656
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаУилкс-Барре
По-английскиWilkes-Barre
Население города40 780 чел.
АэропортыСкрант-Уилкс AVP, Wilkes-Barre/Wyoming Valley WBW
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота172 м. от уровня моря

Где находится Уилкс-Барре на карте

Уилкс-Барре фото города
Уилкс-Барре

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