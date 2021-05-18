Всё об Уилмингтоне

Полезная информация об Уилмингтоне

Что нужно знать об Уилмингтоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уилмингтоне
14:5709
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаУилмингтон
По-английскиWilmington
Население города22 325 чел.
АэропортGreater Wilmington ILG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Уилмингтон на карте