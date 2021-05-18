Полезная информация об Уилмингтоне
Что нужно знать об Уилмингтоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уилмингтоне
14:5709
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Уилмингтон
|По-английски
|Wilmington
|Население города
|22 325 чел.
|Аэропорт
|Greater Wilmington ILG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря