Всё об Эль-Фашире

Полезная информация об Эль-Фашире

Что нужно знать об Эль-Фашире: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эль-Фашир, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Фашире
20:5733
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаЭль-Фашир
По-английскиEl Fasher
Столица регионаЭль-Фашир является столицей региона
Население города252 609 чел.
АэропортЭль-Фашир ELF
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота748 м. от уровня моря

Где находится Эль-Фашир на карте

Эль-Фашир фото города
Эль-Фашир

Когда лучше лететь в Эль-Фашир

Расписание авиа-рейсов