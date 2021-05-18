Полезная информация об Эль-Фашире
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Местное время в Эль-Фашире
20:5733
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Эль-Фашир
|По-английски
|El Fasher
|Столица региона
|Эль-Фашир является столицей региона
|Население города
|252 609 чел.
|Аэропорт
|Эль-Фашир ELF
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|748 м. от уровня моря
Где находится Эль-Фашир на карте
Эль-Фашир
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