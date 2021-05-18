Полезная информация о Гедарефе
Что нужно знать о Гедарефе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гедарефе
22:0217
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Гедареф
|По-английски
|Al Qadarif
|Столица региона
|Гедареф является столицей региона
|Население города
|363 945 чел.
|Аэропорт
|Гедарев GSU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|608 м. от уровня моря