Всё о Гедарефе

Полезная информация о Гедарефе

Что нужно знать о Гедарефе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гедарефе
22:0217
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаГедареф
По-английскиAl Qadarif
Столица регионаГедареф является столицей региона
Население города363 945 чел.
АэропортГедарев GSU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота608 м. от уровня моря

Где находится Гедареф на карте