Всё о Кассале

Полезная информация о Кассале

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Местное время в Кассале
20:5739
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаКассале
По-английскиKassala
Столица регионаКассале является столицей региона
Население города401 477 чел.
АэропортКассала KSL
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота507 м. от уровня моря

Где находится Кассале на карте

Кассале фото города
Кассале

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