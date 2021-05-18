Полезная информация о Кассале
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Местное время в Кассале
20:5739
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Кассале
|По-английски
|Kassala
|Столица региона
|Кассале является столицей региона
|Население города
|401 477 чел.
|Аэропорт
|Кассала KSL
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|507 м. от уровня моря
Где находится Кассале на карте
Кассале
Когда лучше лететь в Кассале