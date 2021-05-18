Полезная информация о Ньяле
Что нужно знать о Ньяле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ньяле
23:5504
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Ньяла
|По-английски
|Nyala
|Столица региона
|Ньяла является столицей региона
|Население города
|565 734 чел.
|Аэропорт
|Ньяла UYL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|661 м. от уровня моря