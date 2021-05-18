Полезная информация о Ньяле

Что нужно знать о Ньяле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ньяле
23:5504
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаНьяла
По-английскиNyala
Столица регионаНьяла является столицей региона
Население города565 734 чел.
АэропортНьяла UYL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота661 м. от уровня моря

Где находится Ньяла на карте