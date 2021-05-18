Полезная информация о Порт-Судане
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Местное время в Порт-Судане
23:5510
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Порт-Судан
|По-английски
|Port Sudan
|Столица региона
|Порт-Судан является столицей региона
|Население города
|489 725 чел.
|Аэропорт
|Порт-Судан PZU
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Порт-Судан на карте
Порт-Судан