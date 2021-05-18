Всё о Порт-Судане

Полезная информация о Порт-Судане

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Местное время в Порт-Судане
23:5510
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаПорт-Судан
По-английскиPort Sudan
Столица регионаПорт-Судан является столицей региона
Население города489 725 чел.
АэропортПорт-Судан PZU
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Порт-Судан на карте

Порт-Судан фото города
Порт-Судан

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