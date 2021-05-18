Полезная информация о Парамарибо
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Местное время в Парамарибо
18:5516
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇷 Суринам
|Название города
|Парамарибо
|По-английски
|Paramaribo
|Это столица
|Парамарибо является столицей Суринама
|Население города
|223 757 чел.
|Аэропорты
|Зандеридж PBM, Zorg En Hoop ORG
|Часовой пояс
|America/Paramaribo
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Парамарибо на карте
Парамарибо