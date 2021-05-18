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Полезная информация о Парамарибо

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Местное время в Парамарибо
18:5516
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇷 Суринам
Название городаПарамарибо
По-английскиParamaribo
Это столицаПарамарибо является столицей Суринама
Население города223 757 чел.
АэропортыЗандеридж PBM, Zorg En Hoop ORG
Часовой поясAmerica/Paramaribo
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Парамарибо на карте

Парамарибо фото города
Парамарибо

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