Полезная информация о Суринаме
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Флаг Суринама
|Название
|Суринам
|Эмодзи флаг
|🇸🇷
|Полное название
|Республика Суринам
|По-английски
|Suriname
|Столица
|Парамарибо
|Города
|Список городов
|Валюта
|Суринамский доллар
|Площадь
|163 270 км²
|Население
|558 773 чел.
|Телефонный код
|+597
|Код ISO
|SR
|Основной домен
|.SR
|Соседние страны
|🇧🇷 Бразилия🇬🇾 Гайана
Где находится Суринам на карте
Суринам