Всё о Суринаме

Полезная информация о Суринаме

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Флаг Суринама
Флаг Суринама
НазваниеСуринам
Эмодзи флаг🇸🇷
Полное названиеРеспублика Суринам
По-английскиSuriname
СтолицаПарамарибо
ГородаСписок городов
ВалютаСуринамский доллар
Площадь163 270 км²
Население558 773 чел.
Телефонный код+597
Код ISOSR
Основной домен.SR
Соседние страны🇧🇷 Бразилия🇬🇾 Гайана

Где находится Суринам на карте

Суринам фото страны
Суринам

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