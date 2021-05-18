Полезная информация о Манзини

Что нужно знать о Манзини: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сикхупе, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Манзини
20:5757
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЭсватини
Название городаМанзини
По-английскиManzini
Столица регионаМанзини является столицей региона
Население города110 537 чел.
АэропортыСикхупе SHO, Матсафа MTS
Часовой поясAfrica/Mbabane
Средняя высота601 м. от уровня моря

Где находится Манзини на карте

Манзини фото города
Манзини

Когда лучше лететь в Манзини

Расписание авиа-рейсов