Полезная информация о Манзини
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Местное время в Манзини
20:5757
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Эсватини
|Название города
|Манзини
|По-английски
|Manzini
|Столица региона
|Манзини является столицей региона
|Население города
|110 537 чел.
|Аэропорты
|Сикхупе SHO, Матсафа MTS
|Часовой пояс
|Africa/Mbabane
|Средняя высота
|601 м. от уровня моря
Где находится Манзини на карте
Манзини
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