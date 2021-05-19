Полезная информация о Кургане Тюбе
Что нужно знать о Кургане Тюбе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Курган-Тюбе, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кургане Тюбе
01:0229
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇯 Таджикистан
|Название города
|Курган Тюбе
|По-английски
|Bokhtar
|Столица региона
|Курган Тюбе является столицей региона
|Население города
|65 000 чел.
|Аэропорт
|Курган-Тюбе KQT
|Часовой пояс
|Asia/Dushanbe
|Средняя высота
|415 м. от уровня моря
Где находится Курган Тюбе на карте
Курган Тюбе