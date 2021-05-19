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Полезная информация о Кургане Тюбе

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Местное время в Кургане Тюбе
01:0229
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇯 Таджикистан
Название городаКурган Тюбе
По-английскиBokhtar
Столица регионаКурган Тюбе является столицей региона
Население города65 000 чел.
АэропортКурган-Тюбе KQT
Часовой поясAsia/Dushanbe
Средняя высота415 м. от уровня моря

Где находится Курган Тюбе на карте

Курган Тюбе фото города
Курган Тюбе

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