Всё о Таджикистане

Полезная информация о Таджикистане

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Флаг Таджикистана
Флаг Таджикистана
НазваниеТаджикистан
Эмодзи флаг🇹🇯
Полное названиеРеспублика Таджикистан
По-английскиTajikistan
СтолицаДушанбе
ГородаСписок городов
ВалютаТаджикский сомони
Площадь143 100 км²
Население8 551 000 чел.
Телефонный код+992
Код ISOTJ
Основной домен.TJ
Соседние страны🇦🇫 Афганистан🇰🇬 Киргизия🇨🇳 Китай🇺🇿 Узбекистан
Таджикистан фото страны
Таджикистан

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