Полезная информация о Таджикистане
Что нужно знать о Таджикистане: поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Таджикистана
|Название
|Таджикистан
|Эмодзи флаг
|🇹🇯
|Полное название
|Республика Таджикистан
|По-английски
|Tajikistan
|Столица
|Душанбе
|Города
|Список городов
|Валюта
|Таджикский сомони
|Площадь
|143 100 км²
|Население
|8 551 000 чел.
|Телефонный код
|+992
|Код ISO
|TJ
|Основной домен
|.TJ
|Соседние страны
|🇦🇫 Афганистан🇰🇬 Киргизия🇨🇳 Китай🇺🇿 Узбекистан
Таджикистан