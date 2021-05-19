Всё о Бурираме

Полезная информация о Бурираме

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Местное время в Бурираме
03:0242
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаБурирам
По-английскиBuri Ram
Столица регионаБурирам является столицей региона
Население города28 283 чел.
АэропортБурирам BFV
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота158 м. от уровня моря

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