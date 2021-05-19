Полезная информация о Бурираме
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Местное время в Бурираме
03:0242
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Бурирам
|По-английски
|Buri Ram
|Столица региона
|Бурирам является столицей региона
|Население города
|28 283 чел.
|Аэропорт
|Бурирам BFV
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|158 м. от уровня моря
Где находится Бурирам на карте
Бурирам