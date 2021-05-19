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Местное время в Чумпхоне
03:0248
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЧумпхон
По-английскиChumphon
Столица регионаЧумпхон является столицей региона
Население города55 835 чел.
АэропортЧумпхон CJM
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

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