Всё о Лопбури

Полезная информация о Лопбури

Что нужно знать о Лопбури: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лопбури
01:5844
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЛопбури
По-английскиLop Buri
Столица регионаЛопбури является столицей региона
Население города57 761 чел.
АэропортЛоп Бури KKM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Лопбури на карте

Поиск и сравнение цен на туры