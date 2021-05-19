Полезная информация о Лопбури
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Местное время в Лопбури
01:5844
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Лопбури
|По-английски
|Lop Buri
|Столица региона
|Лопбури является столицей региона
|Население города
|57 761 чел.
|Аэропорт
|Лоп Бури KKM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря